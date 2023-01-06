В Ярославской области на Рождество пройдут службы в храмах и монастырях

В храмах и монастырях региона пройдут литургии. ФОТО: Ярославская митрополия

В Ярославской области, как и по всей стране, в ночь с 6 на 7 января, а также утром 7 января во всех храмах и монастырях пройдут службы на Рождество.

Публикуем актуальное расписание богослужений, которое разместила пресс-служба Ярославской епархии:

Успенский кафедральный собор:

6 января начало Божественной литургии в 8.30, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.

Феодоровский собор:

6 января начало богослужения в 7.30, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.

Толгский женский монастырь:

6 января начало литургии в 8.00, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.

Казанский женский монастырь:

6 января начало богослужения в 8.00, в ночь на 7 января в 23.45 и утром в 9.00.

Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь:

6 января начало часов и вечерней с Божественной литургии в 6.00, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 10.00.

Богоявленский храм:

6 января начало богослужения в 8.00, в ночь на 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 23.30.

Крестобогородский храм:

6 января начало богослужения в 8.00. 7 января будут совершены три Божественные литургии (в ночь на 7 января начало в 23.50, 7.00 и 9.00).

Вознесенско-Сретенский храм:

6 января начало Божественной литургии в 8.30. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 00.00.

Вознесенско-Благовещенский храм:

6 января начало богослужения в 8.30. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 8.40.

Сретенский храм:

6 января начало богослужения в 8.00, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.

Леонтьевский храм:

6 января начало богослужения в 8.00. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 8.00.

Михайло-Архангельский храм (гарнизонный):

7 января будет совершена одна Божественная литургия в 9.00.

Храм Никиты Мученика:

В праздник Рождества Христова будут совершены две Божественные литургии: в ночь на 7 января в 00.00 и утром в 9.30.

Храм Николы-на-Меленках:

6 января начало богослужения в 7.00. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 9.30.

Храм Николы Мокрого:

В праздник Рождества Христова будут совершены две Божественные литургии: в ночь на 7 января в 23.40 и утром в 9.00.

Храм Параскевы Пятницы в Калашной слободе:

6 января начало богослужения в 7.00. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 9.00.

Храм Параскевы Пятницы на Туговой горе:

6 января начало богослужения в 7.00. В праздник Рождества Христова будут совершены две Божественные литургии: в ночь на 7 января в 00.00 и утром в 8.00.

Петропавловский храм:

7 января начало Божественной литургии в 8.30.

Храм Димитрия Солунского:

6 января начало Божественной литургии в 8.00, в ночь на 7 января в 23.40 и утром в 9.00.

Свято-Тихоновский храм:

В праздник Рождества Христова будут совершены две Божественные литургии: в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.

Время служб в других храмах и монастырях можно посмотреть на сайте Ярославской митрополии.