В Ярославской области на Рождество пройдут службы в храмах и монастырях

В храмах и монастырях региона пройдут литургии. ФОТО: Ярославская митрополия
В Ярославской области, как и по всей стране, в ночь с 6 на 7 января, а также утром 7 января во всех храмах и монастырях пройдут службы на Рождество.
Публикуем актуальное расписание богослужений, которое разместила пресс-служба Ярославской епархии:
Успенский кафедральный собор:
6 января начало Божественной литургии в 8.30, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.
Феодоровский собор:
6 января начало богослужения в 7.30, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.
Толгский женский монастырь:
6 января начало литургии в 8.00, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.
Казанский женский монастырь:
6 января начало богослужения в 8.00, в ночь на 7 января в 23.45 и утром в 9.00.
Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь:
6 января начало часов и вечерней с Божественной литургии в 6.00, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 10.00.
Богоявленский храм:
6 января начало богослужения в 8.00, в ночь на 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 23.30.
Крестобогородский храм:
6 января начало богослужения в 8.00. 7 января будут совершены три Божественные литургии (в ночь на 7 января начало в 23.50, 7.00 и 9.00).
Вознесенско-Сретенский храм:
6 января начало Божественной литургии в 8.30. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 00.00.
Вознесенско-Благовещенский храм:
6 января начало богослужения в 8.30. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 8.40.
Сретенский храм:
6 января начало богослужения в 8.00, в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.
Леонтьевский храм:
6 января начало богослужения в 8.00. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 8.00.
Михайло-Архангельский храм (гарнизонный):
7 января будет совершена одна Божественная литургия в 9.00.
Храм Никиты Мученика:
В праздник Рождества Христова будут совершены две Божественные литургии: в ночь на 7 января в 00.00 и утром в 9.30.
Храм Николы-на-Меленках:
6 января начало богослужения в 7.00. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 9.30.
Храм Николы Мокрого:
В праздник Рождества Христова будут совершены две Божественные литургии: в ночь на 7 января в 23.40 и утром в 9.00.
Храм Параскевы Пятницы в Калашной слободе:
6 января начало богослужения в 7.00. 7 января будет совершена одна Божественная литургия в 9.00.
Храм Параскевы Пятницы на Туговой горе:
6 января начало богослужения в 7.00. В праздник Рождества Христова будут совершены две Божественные литургии: в ночь на 7 января в 00.00 и утром в 8.00.
Петропавловский храм:
7 января начало Божественной литургии в 8.30.
Храм Димитрия Солунского:
6 января начало Божественной литургии в 8.00, в ночь на 7 января в 23.40 и утром в 9.00.
Свято-Тихоновский храм:
В праздник Рождества Христова будут совершены две Божественные литургии: в ночь на 7 января в 23.30 и утром в 9.00.
Время служб в других храмах и монастырях можно посмотреть на сайте Ярославской митрополии.