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Происшествия5 января 2023 8:40

Три человека находятся в больнице после аварии в Переславском районе

ДТП произошло на трассе «Холмогоры»
Анастасия ГОЛУБЕВА
Машины также пострадали

Машины также пострадали

Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 4 января, произошло ДТП. В 17:10 на 145 километре трассы «Холмогоры» столкнулись машина «УАЗ», за рулем которого находился 61-летний мужчина, и автомобиль «Додж» под управлением 38-летнего водителя.

В аварии пострадали три человека, все они оказались в «УАЗе»: водитель и двое пассажиров – 37 и 44 лет – сейчас находятся в больнице.

Авария произошла вечером 4 января

Авария произошла вечером 4 января

Фото: УМВД по Ярославской области

По всей видимости, удар при столкновении был достаточно сильным, передние части обеих машин смяты.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

ДТППроисшествия: ДТП