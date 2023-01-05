Три человека находятся в больнице после аварии в Переславском районе

Машины также пострадали Фото: УМВД по Ярославской области

В Переславском районе вчера, 4 января, произошло ДТП. В 17:10 на 145 километре трассы «Холмогоры» столкнулись машина «УАЗ», за рулем которого находился 61-летний мужчина, и автомобиль «Додж» под управлением 38-летнего водителя.

В аварии пострадали три человека, все они оказались в «УАЗе»: водитель и двое пассажиров – 37 и 44 лет – сейчас находятся в больнице.

Авария произошла вечером 4 января Фото: УМВД по Ярославской области

По всей видимости, удар при столкновении был достаточно сильным, передние части обеих машин смяты.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.