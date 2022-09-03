Прокуратура области признала законным введение масочного режима на ярославских заводах

Прокуратура Ярославской области не нашла нарушений в действиях руководства предприятий. ФОТО: страница Елены Кузнецовой ВКонтакте

Прокуратура Ярославской области признала законным введение масочного режима на ЯМЗ и ЯЗДА. Ответ ведомства на своей странице ВКонтакте опубликовала депутат регионального заксобрания Елена Кузнецова.

- Указанный локальный акт принят в пределах компетенции генерального директора предприятия в установленном законом порядке с соблюдением процедуры его принятия, требованиям действующего законодательства не противоречит, - говорится в письме за подписью заместителя прокурора Ярославской области Владимира Позднякова.

Несмотря на то, что в регионе указом врио губернатора масочный режим был временно приостановлен, принятый генеральным директором ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) локальный акт направлен на соблюдение охраны здоровья сотрудников указанной организации и не распространяется на всех жителей региона.

- Работодатель обеспечивает безопасные в эпидемиологическом отношении условия труда путем проведения санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий, которые включают в себя соблюдения правил личной гигиены, соблюдение социальной дистанции, ограничения или отмены выезда за пределы РФ, выявление лиц с признаками коронавирусной инфекции и так далее, - говорится в ответе прокуратуры.

Масочные режимы на заводах ПАО «Автодизель» и АО «ЯЗДА» были введены в июле этого года. Кроме того, на ЯМЗ сотрудников обязали носить перчатки и уведомлять руководство о поездках за границу.