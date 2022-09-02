Глава региона Михаил Евраев: «Ремонт дороги на Варегово идет в графике и будет завершен в срок»

Врио губернатора Михаил Евраев: - Мы осмотрели уже сделанный отрезок, увидели работу техники, все идет в графике. Фото: Правительство Ярославской области

Работы выполнены уже на 40%, объект будет полностью сдан к началу октября. Общая протяженность дороги составляет 25 километров. В критическом состоянии долгие годы был участок чуть более 11 километров метров.

– Жители Варегова и всего Большесельского района очень ждут эту дорогу, к началу октября все должно быть готово. Это будет большой подарок. Мы осмотрели сегодня уже сделанный отрезок, увидели работу техники, все идет в графике, – сказал врио губернатора.

Поручение о необходимости приведения в порядок этого участка глава региона дал в конце апреля во время рабочего визита в Большесельский район. После неоднократных обращений от жителей врио губернатора Михаил Евраев проехал по дороге и отметил ее неудовлетворительное состояние.

– Госконтракт подписан 3 августа, и сразу подрядная организация приступила к активной работе. Выполнено уже около 40% работ. Объект будет сдан в эксплуатацию в срок, – прокомментировал директор департамента дорожного хозяйства области Роман Душко.

В настоящее время дорожники продолжают работы по уширению проезжей части, а также укладке нижнего слоя асфальта.

Бюджет дорожного фонда региона составляет 14,5 млрд рублей, это на 3 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Дополнительные 2 млрд рублей были выделены в 2022 году Ярославской области по инициативе главы региона. По словам Романа Душко, все контракты на дорожные работы по дополнительным 2 млрд рублей, полученным от федерального центра, уже разыграны.

– Никаких рисков по освоению дополнительных федеральных средств нет, – подчеркнул он. – В планах – ремонт не менее 400 километров дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на сумму около 8 млрд рублей будет приведено в порядок 272 километра региональных трасс, 23 километра местных дорог. Также предусмотрены ремонт мостовых сооружений, устройство автоматический пунктов весогабаритного контроля, светофорных объектов и барьерного ограждения.