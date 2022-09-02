В Иваново бригада «скорой» спасла дальнобойщика, укушенного осой

Медики и водитель скорой помощи Иваново спасли жизнь дальнобойщику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики и водитель скорой помощи Иваново спасли жизнь дальнобойщику. Мужчину укусила оса, состояние дальнобойщика ухудшалось с каждой минутой. Напарник вызвал «скорую».

- Благодаря грамотным действиям водителя автомобиля Андрея Голопышко, бригада медиков была доставлена к пациенту молниеносно. При осмотре больного был поставлен диагноз «анафилактический шок», состояние критическое, - рассказали на станции скорой медицинской помощи Иваново.

Фельдшер Дарья Басова и медбрат Икрам Рамазанов сработали быстро: стабилизировали состояние пациента и доставили его в стационар. Уже утром мужчину, живого и здорового, выписали домой.