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Иваново2 сентября 2022 13:32

В Иваново бригада «скорой» спасла дальнобойщика, укушенного осой

Состояние пациента было критическим из-за анафилактического шока
Полина Вачнадзе
Медики и водитель скорой помощи Иваново спасли жизнь дальнобойщику

Медики и водитель скорой помощи Иваново спасли жизнь дальнобойщику

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики и водитель скорой помощи Иваново спасли жизнь дальнобойщику. Мужчину укусила оса, состояние дальнобойщика ухудшалось с каждой минутой. Напарник вызвал «скорую».

- Благодаря грамотным действиям водителя автомобиля Андрея Голопышко, бригада медиков была доставлена к пациенту молниеносно. При осмотре больного был поставлен диагноз «анафилактический шок», состояние критическое, - рассказали на станции скорой медицинской помощи Иваново.

Фельдшер Дарья Басова и медбрат Икрам Рамазанов сработали быстро: стабилизировали состояние пациента и доставили его в стационар. Уже утром мужчину, живого и здорового, выписали домой.

Происшествия: ЧП