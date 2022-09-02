В Ярославской области похолодает до минусовых температур Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональное Управление МЧС предупредило о предстоящих заморозках.

- 4 и 5 сентября в ночные и утренние часы местами в Ярославской области ожидаются заморозки -2..0 градусов, - сообщили в ведомстве.

Из-за холода могут погибнуть сельхозрастения. Кроме того, может увеличиться число пожаров в жилом секторе, в медицинских, административных и учебных объектах из-за повышения нагрузок на энергосистемы и использования несанкционированного электрооборудования.