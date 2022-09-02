Половину Октябрьского моста в Ярославле перекроют до утра 5 сентября

В выходные Октябрьский мост вновь частично перекроют для движения Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле на ближайшие выходные закроют проезд по половине Октябрьского моста. Для движения будут доступны две полосы – по одной в каждую сторону.

Ограничения начнут действовать с 21:00 2 сентября и продлятся до 4 утра 5 сентября.

Ограничения начнут действовать с 21:00 2 сентября Фото: Мэрия Ярославля

- Подрядчик доустановит температурные швы на второй половине сооружения. 1 сентября они в полном объеме были доставлены на объект. К утру понедельника работы завершат, и движение будет полностью восстановлено, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Полностью завершить ремонт Октябрьского моста планируют до 1 октября.