Парашютист прыгнул с самодельного дельтаплана. ФОТО: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

В Ярославской области разбился парашютист. Трагедия произошла еще 23 июля, но известно о ней стало только сейчас. Следственные органы Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил юезопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Несчастный случай произошел в двух километрах от села Никульское Переславского района рядом со взлетно-посадочной площадкой аэроклуба «Вольный ветер».

- Парашютист совершил прыжок с самодельного мотодельтаплана под управлением дельтапланериста. Парашют не раскрылся, парашютист погиб на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

Уже проведены необходимые экспертизы и допрошены свидетели, устанавливаются все обстоятельства ЧП и лица, причастные к этому преступлению.