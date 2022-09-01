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Общество1 сентября 2022 12:06

Ярославскую многоэтажку спасли от оползня

При ремонте дороги рабочие заменили специальные бетонные блоки стандартными бордюрами
Полина Вачнадзе
При капитальном ремонте дороги у многоэтажки проектировщик не учел важный момент

При капитальном ремонте дороги у многоэтажки проектировщик не учел важный момент

Фото: Общероссийский народный фронт

12-этажный дом на улице Слепнева в Ярославле оказался под угрозой оползня. Во время капитального ремонта дороги почему-то было принято решение заменит полуметровые бетонные блоки стандартными бордюрами. Ни проектировщика, ни заказчика не смутило, что многоэтажка стоит на возвышенности и от обвала ее удерживали подпорные стенки.

- Люди представили, как при первом же ливне пласты земли поползут вниз. Вслед за ними мог поплыть и фундамент. В панике от надвигающихся перспектив жильцы обратились в региональное отделение Народного фронта, - рассказали общественники.

Они обратились в мэрию и группу губернаторского контроля. В итоге грунт, зависший в воздухе вместе с кустами и корнями деревьев, укрепили за счет второго этажа бортовых камней.

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