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Иваново1 сентября 2022 11:20

Проезд в общественном транспорте Иваново станет дешевле на 6 рублей

Для пассажиров, которые пользуется бесконтактной картой «Мир»
Полина Вачнадзе
Ивановцы смогут экономить 6 рублей при поездках в общественном транспорте города

Ивановцы смогут экономить 6 рублей при поездках в общественном транспорте города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ивановцы смогут экономить 6 рублей при поездках в общественном транспорте города. Скидку получат пассажиры, которые будут оплачивать проезд при помощи бесконтактной карты «Мир».

Акция действует с 1 сентября по 31 декабря этого года. В управлении по транспорту, связи и информационным технологиям Иваново рассказали, как получить скидку.

В первую очередь необходимо скачать на смартфон приложение Mir Pay или Samsung Pay, после этого добавить карту «Мир» в Mir Pay или Samsung Pay на вашем смартфоне.

- Приложите смартфон к терминалу в автобусе или троллейбусе и дождитесь подтверждения оплаты. Получайте скидку 6 рублей с каждой поездки, - пояснили в управлении.

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