Глава региона Михаил Евраев открыл мемориальную доску в честь героя СВО Ивана Будкина

Врио губернатора Михаил Евраев провел открытый «Урок Добра» для первоклассников. Фото: Правительство Ярославской области

В средней школе № 2 им. В.И. Ленина в Данилове торжественная линейка началась с открытия мемориальной доски в память о выпускнике школы Иване Будкине – герое Специальной военной операции на Украине. Мемориальные таблички по инициативе главы региона будут открыты в 15 школах области в память о героях СВО.

- Мы гордимся каждым ярославцем, который сегодня выполняет задачи специальной военной операции, кто рискует своей жизнью на Донбассе. И мы безусловно будем хранить память о каждом отдавшем жизнь защите Родины. Это настоящие герои, - подчеркнул глава региона Михаил Евраев. - Именно на таких примерах надо воспитывать патриотизм в сегодняшних школьниках. Правительство Ярославской области оказывает помощь семьям и родным тех, кто выполняет свой долг на Донбассе.

Иван Будкин начинал службу командиром разведвзвода в 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Героически погиб в мае 2022 года во время ожесточенных боев за освобождение города Попасная в Луганской республике, за что награжден посмертно Орденом Мужества.

- Мы служили с ним в одном подразделении. Он сопровождал нашу колонну с ранеными ребятами. Благодаря ему я остался жив и сейчас стою перед вами. Брат всегда служил по совести и шел вперед, никогда не прятался за спинами Он с честью выполнял свой воинский долг, - рассказал о брате Антон Будкин. Патриотизм стал основной темой Дня знаний. Открытый «Урок Добра» для первоклассников провел глава региона.

В средней школе имени Мичурина в д. Семлово Даниловского района Михаил Евраев не только принял участие в празднике, но и вместе с ребятами посмотрел обновленное после капитального ремонта здание. В этом году в рамках регионального проекта «Модернизация региональной системы школьного образования», реализацию которой на территории региона обеспечивает областное правительство, отремонтировали крышу, утеплили фасад, заменили окна, отремонтировали школьную столовую.

- У нас в Ярославской области 16 тысяч первоклассников идет в школу. Для них сегодня тот самый день, когда открываются двери в удивительный мир знаний. Все ученики 1 классов получили от области наборы ко Дню знаний. Пусть этот год станет годом новых творческих и профессиональных свершений, принесет удачу! - обратился к ученикам глава региона. - И мы конечно постарались и школы отремонтировать, и подъезды сделать максимально к школам и детским садикам. Правительство области прилагает все усилия, чтобы создать необходимые для этого условия.