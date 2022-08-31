Регион получит 14 новых машин скорой помощи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также пообещал помочь в модернизации приемно-диагностического отделения больницы имени Н.В. Соловьева. Фото: Правительство Ярославской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Ярославскую область сообщил, что регион получит 14 машин скорой помощи.

– По поручению Президента России мы продолжаем поддерживать больницы в стране современными автомобилями скорой помощи. 1254 автомобиля до конца года будет направлено в регионы, в том числе 14 машин – в Ярославскую область, - отметил Михаил Мишустин.

Премьер-министр также пообещал помочь региону в модернизации приемно-диагностического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева.

– Это томограф, ультразвук и рентгеновский аппарат. Михаил Альбертович (Мурашко) с правительством области проработает спецификацию необходимого оборудования. Это не так сложно, и мы этот вопрос решим, – сказал Михаил Мишустин.

Также председатель Правительства РФ обещал поддержку в ответ на просьбу главы региона Михиала Евраева о выделении дополнительных средств на закупку оборудования в новый хирургический корпус онкобольницы в размере 230 млн рублей в связи с его удорожанием.

Проект хирургического корпуса областной онкологической больницы по инициативе правительства области разработан специально для Ярославля.

В ходе общения с журналистами, Михаил Мишустин выразил соболезнования родным погибших в ДТП врачей и коллективу Центральной районной больницы Ярославского района. Семьям погибших по поручению врио губернатора из резервного фонда правительства Ярославской области будет выплачена единовременная помощь в размере 500 тысяч рублей.