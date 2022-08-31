Правительство РФ поможет Ярославской области оснастить хирургический корпус онкобольницы необходимым оборудованием

Премьер министр РФ Михаил Мишустин и глава региона Михаил Евраев побывали в ряде ярославских медучреждений. Фото: Правительство Ярославской области

В частности, врио губернатора сообщил председателю Правительства РФ, что новому хирургическому корпусу онкобольницы нужны дополнительные средства на закупку оборудования в размере 230 млн рублей в связи с его удорожанием.

– Поможем обязательно, должно быть все введено вовремя, – сказал премьер-министр.

– Строительная готовность полная, а по оборудованию серьезно выросла стоимость, так как в проектно-сметной документации она была заложена давно, – сообщил глава региона Михаил Евраев.

Проект хирургического корпуса областной онкологической больницы разработан при контроле областного правительства специально для Ярославля. Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 266 мест. В нем предусмотрены высокотехнологичные операционные и несколько отделений: приемное, лучевой диагностики, внутрипросветной эндоскопической диагностики и анестезиологии и реанимации, а также стационар, операционный блок, экспресс-лаборатория. Здесь будут использованы технологии телемедицины.

Михаил Мишустин и глава региона осмотрели здание новой детской поликлиники на улице Попова, 24. В настоящее время основные строительно-монтажные работы на объекте завершены, ведутся закупка и поставка медицинского оборудования и мебели.

Новая детская поликлиника сможет принимать до 500 посетителей за смену. Количество обслуживаемых детей составляет порядка 15 тысяч. Здание новой поликлиники спроектировано таким образом, что потоки здоровых и больных пациентов не пересекаются. Проектировочное решение позволило создать максимально удобные условия, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Об этом позаботились структуры областного правительства.