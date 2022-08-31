В Костроме 1 сентября повысится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах

В Костроме завтра,1 сентября, повысится стоимость проезда в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костроме завтра,1 сентября, повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Одна поездка будет обходиться в 25 рублей.

Частные перевозчики на новый тариф перешлю еще 9 августа. Теперь наступила очередь маршрутов, которые обслуживает МУП «Троллейбусное управление». Речь идет о троллейбусах №№1, 2, 3, 6, 7, 9, автобусах №№2 и 9, а также временном маршруте №75 «Сусанинская площадь – улица Коминтерна».

Как уточнили в администрации Костромы, стоимость проезда по транспортным картам в сентябре останется прежней. До 5 сентября льготники смогут пополнить карты в почтовых отделения, а купить новую карту – в троллейбусном управлении на улице Мира, 153.

- Изменения стоимости проезда для льготников вступят в силу при пополнении карт на октябрь. Цена одной поездки для пенсионеров, с учетом повышения тарифа, составит 11 рублей 50 копеек, для школьников – 10 рублей 50 копеек, для студентов – 16 рублей. Таким образом, пополнить или приобрести транспортную карту на 50 поездок пенсионеры смогут за 575 рублей, стоимость школьной карты составит 525 рублей, студенческой - 800 рублей. Все неиспользованные поездки по-прежнему автоматически будут переноситься на следующий месяц без дополнительной оплаты, - сообщили в администрации.

Подробную информацию можно узнать по телефону 42-21-33.