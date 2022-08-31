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Иваново31 августа 2022 12:10

Ивановская область примет участие в «Диктанте Победы»

Он пройдет 3 сентября
Полина Вачнадзе
Ивановская область 3 сентября присоединится к масштабной акции «Диктант Победы». Скриншот с сайта "Диктант Победы"

Ивановская область 3 сентября присоединится к масштабной акции «Диктант Победы». Скриншот с сайта "Диктант Победы"

Ивановская область 3 сентября присоединится к масштабной акции «Диктант Победы». Пройти тест на знание высказываний великих полководцев, архивных фотографий и мест проведения битв Великой Отечественной войны можно будет в режиме онлайн и на площадках акции.

Выбрать удобный вариант надо здесь.

Диктант начнется в 14:00, регистрация стартует в 13:30. Для написания теста участникам дается 45 минут.

В Ивановской области откроется 120 площадок, многие из которых находятся в исторических зданиях, связанных с событиями тех лет. Как сообщили в администрации регионального центра, большая часть площадок будет работать в школах и в вузах, 15 площадок откроются в библиотеках. Написать диктант можно будет и в Ивановском доме национальностей.

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