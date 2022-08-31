В Рыбинском районе потушили 15,5 гектаров горящего торфяника

В Рыбинском районе потушили горящие торфяники Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинском районе потушили горящие торфяники. Площадь возгорания составила около 15,5 гектаров.

- Такие возгорания ликвидировать особенно сложно, так как горение может происходить и в дождливую погоду, - сказал заместитель директора регионального департамента лесного хозяйства Анатолий Машнин.

В Большесельском районе лесной пожар также потушен. Его площадь была 0,13 гектаров, специалисты не дали огню разойтись дальше.

Мониторинг пожароопасной ситуации в Ярославской области проводится при помощи патрулирования и благодаря камерам видеонаблюдения. Они находятся в лесах на вышках и информация с них круглосуточно поступает в диспетчерскую службу. Также идет космический мониторинг – благодаря ему выявили пожары в Рыбинском и Большесельском районах.