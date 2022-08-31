Глава региона Михаил Евраев: «Каждый день работы должен приносить конкретный, осязаемый результат»

Социально-экономический форум в КЗЦ собрал полный зал - приехало больше 1000 человек из всех районов области. Фото: Правительство Ярославской области

Он проходил под девизом «Стратегия - работа на результат». Более 1000 жителей - представители всех муниципалитетов региона, а также эксперты и специалисты в различных отраслях - собрались в КЗЦ «Миллениум», чтобы оценить проделанную врио губернатора Михаилом Евраевым и правительством региона работу.

На несколько лет вперед

Построить третий мост через Волгу и Карабулинскую развязку, обустроить причалы в Тутаеве, привести в порядок набережную озера Неро в Ростове, - со сцены звучали лишь главные идеи. Все их перечислить просто невозможно. Ведь на стратегических сессиях в районах, а также через анкеты и форму сайта собрали без малого 287 тысяч предложений граждан.

- В этом году по поручению главы региона Михаила Евраева мы проводим большую работу по созданию комплексных планов развития каждого муниципального района и городских округов на ближайшие пять лет, - рассказал заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Ярославской области Алексей Доронкин.

Он напомнил, что глава региона поставил цель сделать дорожные карты по всем направлениям развития с конкретными мероприятиями, объектами и сроками работ. Планы создавались в несколько этапов. Сначала муниципалитеты подготовили комплексные планы по шести ключевым направлениям: экономическое развитие, инфраструктура, социальная сфера, муниципальное управление, безопасность, привлечение инвестиций.

На втором этапе прошли стратегические сессии по каждому из ключевых направлений. 2116 экспертов, представителей научного сообщества, бизнеса, органов власти, местного самоуправления, некоммерческих организаций предложили свой взгляд на развитие. Далее в работе по корректировке планов смогли участвовать все желающие. В каждом муниципальном районе и городском округе прошли территориальные сессии.

Все вместе планы районов сложатся в общую программу развития области. Финансирование строительства и ремонта того или иного объекта будет проходить в соответствии с тем, что записано в комплексном плане. Более того, как уже заявлял глава региона Михаил Евраев, именно по исполнению планов будет оцениваться работа чиновников.

- Я внимательно следил за подготовкой этой программы, меня вдохновило то, что был проведен такой масштабный опрос ярославцев. Те потребности, те желания, которые у ярославцев есть, они были проанализированы и включены в программу развития, - подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лисицын.

Масштабное благоустройство

В Ярославской области сейчас реализуется множество губернаторских проектов. Самый масштабный - «Наши дворы». Он стал ответом на запрос населения всех муниципальных образований. На его реализацию выделено почти 2 млрд рублей, большая часть из них - федеральные средства, привлеченные главой региона Михаилом Евраевым. Из 339 объектов по всей области работы уже выполнены более чем на 170 объектах.

За качеством и сроками следят жители. Им в подмогу - проект «Губернаторский контроль». При таком масштабе работ по госконтрактам, как в этом году, важен постоянный надзор за подрядчиками. Итоги за полгода: осмотрено 118 объектов, дано 346 поручений, 250 - исполнено.

- На особом контроле - строительство многоквартирного дома на проспекте Дзержинского в Ярославле, строительство школ в селе Марково, Погорелка, Вощажниково, на улице Пашуковской в Ярославле, ремонт школы в Гаврилов-Яме, капремонт больницы в Ярославле, очистные в Ярославском и Угличском районах, - перечислил руководитель группы «Губернаторского контроля» Андрей Скоркин.

Прямая речь

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев: Фото: Правительство Ярославской области

- Все проекты, о которых мы сегодня говорили, будут продолжены, потому что это мнение жителей. Важно не только быстро двигаться, но и время от времени, а желательно как можно чаще, сопоставлять то, что ты делаешь, с тем, насколько это правильно и насколько это востребовано людьми.

В зоне особого внимания

Большая часть регионального бюджета, а именно - 56 млрд рублей, тратится на социальные нужды. Забота о ярославцах и их благополучии разнообразна:

- По поручению врио губернатора Михаила Евраева все социальные выплаты проиндексированы на 5,9 процента, - уточнила заместитель председателя правительства Ярославской области Лариса Андреева.

Также по инициативе главы региона в этом году запущены три проекта. Благодаря акции «Привет, малыш!» с начала лета больше 2000 семей с новорожденными получили в подарок все необходимое для ребенка на первое время. Больше 7 тысяч жителей региона уже сделали «Шаг к здоровью». Участники этого проекта проверили самочувствие в мобильных пунктах, которые работают в самых оживленных местах городов и районов. А к 1 сентября каждый из 16 тысяч новоиспеченных школьников получит свой «Набор первокласснику» с нужными для учебы вещами.

- Мы все понимаем, насколько хлопотно и затратно собрать ребенка в школу, поэтому набор канцелярских принадлежностей будет дополнительной поддержкой семьям, - рассказала директор средней школы №49 Жанна Берестовая.

Минувшее лето в области выдалось не только жарким, но и ярким. Губернаторский проект с названием «Яркое лето» собрал на ярославских площадках в общей сложности больше 240 тысяч зрителей.

- Молодежь получила возможность проявить себя в творчестве, туристы знакомились с культурой региона и с благодарностью воспринимали активный досуг, - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Кадры решают все

Ни один проект невозможно реализовать без квалифицированных специалистов, уверены в правительстве области. Помощью в решении кадровой проблемы стал губернаторский проект «Ярославский резерв». В нем приняли участие больше 14 тысяч человек со всей страны - из 84 субъектов федерации. Выбрали 54 победителя. Больше половины из них уже получили работу в Ярославской области. С другими пока идут собеседования.

- Ярким примером стала история Сергея Кобзева. Выпускник ЯрГУ уехал за работой мечты в Калининград. Там трудился 4 года. Узнав о конкурсе «Ярославский резерв», принял решение вернуться в Ярославскую область, - сказала заместитель председателя регионального правительства Вера Даргель.

Инфографика

Идем вперед

Все инициированные главой региона проекты оказались чрезвычайно востребованными. Первые результаты уже радуют ярославцев.

- Форум удался, хотелось бы, чтобы жители всей Ярославской области почувствовали, что мы идем вперед, область развивается, и это будет всюду, причем не только в городах, но и в сельской местности, - сказал, закрывая социально-экономический форум, врио губернатора Михаил Евраев.

И добавил, что проведение подобного мероприятия в регионе может стать ежегодной хорошей традицией.