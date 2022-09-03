Антитеррор: как обеспечить безопасность ярославцам?

На фото: заместитель председателя правления областной общественной организации «Ветераны СОБР» Василий Бобков. Фото из архива Василия Бобкова

Что государство, регион и обычный гражданин могут противопоставить террористическим угрозам? Об этом мы поговорили с заместителем председателя правления областной общественной организации «Ветераны СОБР» Василием Бобковым.

Отметим, что Василий Бобков служил в специальном отряде быстрого реагирования Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Ярославской области. Он – ветеран боевых действий, награжден «Орденом Мужества». Закончив службу, работал в мэрии Ярославля, а с 2012 по 2014 год возглавлял отдел по профилактике экстремизма, обеспечению деятельности антитеррористической и антинаркотической комиссий в Департаменте региональной безопасности Ярославской области. Является заместителем председателя правления областной общественной организации «Ветераны СОБР», членом Совета ветеранов УМВД России по Ярославской области.

- Василий Сергеевич, очевидно, что сейчас террористические угрозы вновь обострились. Как строится борьба с ними?

- Начнем с того, что в России в 2006 году был создан Национальный антитеррористический комитет, который обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму. Он получает и анализирует информацию с мест, накапливает опыт, разрабатывает новые актуальные вводные. Если на начальном этапе своего существования НАК его документы носили рекомендательный характер, то затем они стали обязательными для исполнения.

Думаю, все мы понимаем, что с течением времени угрозы меняются. С учетом этого формулируются новые цели и задачи, новые программы подготовки по антитеррористической защищенности, информационные материалы и т.д. Система работает, и это – постоянный процесс.

Можно сказать, что в последние годы наше население в плане террористических угроз несколько «расслабилось», поскольку спецслужбы успешно предотвращали теракты. В условиях проведения спецоперации бдительность вновь нужно усилить.

- Как правильно вести себя гражданам?

- У каждого из нас есть алгоритмы действий, которые мы совершаем почти автоматически. Например, утром чистим зубы, умываемся, провожаем детей в школу, отправляемся на работу. Точно так же до автоматизма должно быть доведено поведение в опасных ситуациях – при обнаружении потенциально опасных предметов, при взрывах и т.д. Это касается не только террористических угроз, а ЧП в широком смысле слова. К примеру, что делает большинство людей, увидев возгорание автомобиля? Подходят поближе и начинают снимать на телефон, не задумываясь о том, что в баке – бензин. На самом же деле нужно покинуть опасное место, а если это невозможно – незамедлительно лечь, чтобы уменьшить для себя последствия взрыва. К сожалению, такие алгоритмы самосохранения у большинства граждан не наработаны.

- Как вооружиться знаниями для выработки таких алгоритмов?

- Мой совет – зайти на сайт Национального антитеррористического комитета. Там есть не только актуальная информация, новости, но и обучающие публикации – статьи, брошюры, книги, видеоролики и фильмы. Всего за несколько минут можно узнать много полезного.

Добавлю: важно, чтобы руководители предприятий и организаций уделяли внимание проведению в коллективах мероприятий, направленных на обеспечение безопасности.

Например, своего рода «политинформаций» и небольших тренировок. В сложный момент умение людей правильно действовать при появлении задымления, возгорания, звуках выстрелов и т.д. может стать жизненно важным!

- Василий Сергеевич, давайте затронем и межнациональные, межконфессиональные отношения. Наш регион ассоциируется с выражением «Ярославия – земля согласия». Насколько оно справедливо?

- С учетом собственного профессионального опыта могу сказать, что на протяжении многих лет это действительно так. И дело не в лозунгах, а в постоянной конструктивной и доброжелательной работе, которую органы власти ведут с общественными организациями, в том числе с национально-культурными автономиями. Хороший пример – последний День города в Ярославле. С одной стороны, ярославцам интересны фольклор и традиции народов живущих в нашем городе и регионе. С другой – абсолютное большинство из нас оценивают других людей в первую очередь по личным и профессиональным качествам. Это лучшее свидетельство отсутствия ксенофобии.

Публикация подготовлена в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».