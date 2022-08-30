На трассе Кострома – Ярославль погибла бригада медиков скорой помощи и водитель бензовоза

Четыре человека погибли, три машины и два дома сгорели на трассе Кострома-Ярославль Фото: СУ СКР по Ярославской области

На трассе Кострома – Ярославль в Ярославской области сегодня, 30 августа, около 10 утра произошло страшное ДТП. Столкнулись машина скорой помощи, бензовоз и легковушка. Из-за разлитого топлива загорелся автомобиль медиков – двух женщин-фельдшеров и водителя Ярославской ЦРБ спасти не удалось, их не успели достать из горящего салона. При тушении бензовоза обнаружили труп мужчины. По всей видимости, это водитель фуры.

Площадь разлива топлива составила около 150 метров, огонь перешел на жилые дома. Сгорели два дома, стоящие рядом с место ДТП.

В СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Прокуратура региона проводит проверку.

Огнь на трассе потушили, однако, движение по ней все еще затруднено.