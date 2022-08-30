В Рыбинске начинается экологическая акция «Элетросубботник»

Горожане могут сдать отслужившую свой срок бытовую и электронную технику Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рыбинске 1 сентября начинается экологическая акция «Электросубботник». Горожане могут сдать отслужившую свой срок бытовую и электронную технику: холодильники, плиты, стиральные, сушильные и посудомоечные машины, микроволновки, водонагреватели, компьютерную и мелкую бытовую технику, телевизоры и мониторы.

Организатор акции – ООО «НЭК-Утилизация». Сотрудники фирмы будут принимать заявки от рыбинцев и адресно забирать технику, подлежащую утилизации. Сбор заявок на вывоз крупногабаритных вещей проводится по телефону 8-800-500-66-28.

На переработку можно сдать и использованные батарейки. Контейнеры находятся по адресам:

- ТЦ «Екатерининский пассаж», улица Ломоносова, дом №2, - ТЦ «Александрия», улица Крестовая, дом №102, - Магазин «Магнит», улица Приборостроителей, дом №3а, - Магазин «Магнит», улица Гагарина, дом №25, - Магазин «Магнит», улица Рокоссовского, дом №6.

Акция продлится до 30 ноября.