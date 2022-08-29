В Костромской области закрываются шесть ЗАГСов

В Костромской области временно закрыты шесть ЗАГСов Фото: Тимур ХАНОВ.

В Костромской области временно закрыты шесть ЗАГСов. Как пояснили в управлении ведомства, причиной стали отпуска сотрудников.

В самый пик свадеб на отдых ушли работники ЗАГСа поселка Вохма – их не будет до 6 сентября. До 15 сентября закрыты ЗАГСы в Солигаличе, Судиславле и Макарьеве. С 5 по 28 сентября отдыхают сотрудники ЗАГСа Чухломы, с 12 сентября по 5 октября не работает ЗАГС Волгореченска.

В Управлении ЗАГС по Костромской области уточнили, что обратиться за услугой можно в любой орган записи актов гражданского состояния. Их адреса размещены на сайте zags.kostroma.gov.ru в разделе «Руководство»>«Структура».

Подать заявление на регистрацию актов гражданского состояния можно также через Единый портал государственных услуг. А обратиться за консультацией - в управление ЗАГС Костромской области по телефону 8(4942) 424-424.

Кроме того, с 1 сентября из-за переезда не работает ЗАГС, который находится на улице М.Новикова в Костроме. Услуги населению будут оказывать на улице Никитской,96.