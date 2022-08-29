В Ивановской области продолжает бушевать лесной пожар у села Талицы

Огонь полыхает недалеко от населенных пунктов Ивановской области. ФОТО: Александр, группа "Талицы Off-road 4x4" ВКонтакте

В Южском районе Ивановской области продолжает бушевать лесной пожар. Он был обнаружен 25 августа – несмотря на все усилия пожарных и волонтеров, потушить огонь пока не удается. Обстановка усложняется сильными порывами ветра и устойчивой сухой погодой.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, с 27 на 28 августа не удалось допустить перехода огня на Талицы. Ситуация была крайне напряженная, местные жители готовились к эвакуации.

- Сидят все на чемоданах, - писали люди в соцсетях.

К счастью, эвакуация не потребовалась, обстановку удалось стабилизировать.

По информации МЧС России, группировка сил и средств для ликвидации природных пожаров в Ивановской области была увеличена. В регион направили три самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и аэромобильную группировку Ногинского спасательного центра – 5- человек и 10 единиц техники.

- Всего на данный момент привлечено более 570 человек и 75 единиц техники, - уточнили в правительстве региона. – Произведена опашка населенных пунктов, проложено 50 километров минерализованных полос.