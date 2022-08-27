К 15 сентября благоустройство должно быть завершено Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле возобновлено благоустройство «Озерной гривки». До июля текущего года подрядчик не очень торопился с работами на этом объекте, однако, заказчик — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» — выдал организации предписание и сообщил о том, что контракт может быть расторгнут, если ситуация не изменится. После этого работа в парке закипела.

— Подрядная организация выполняет ремонт высокими темпами. На следующей неделе начнется укладка асфальтового покрытия, после чего приступят к резиновому покрытию. Поскольку представителями подрядной организации было указано то, что 15 сентября все работы на объекте будут завершены, поэтому данный объект будет находиться на ежедневном контроле. Будут осуществляться выезды, чтобы сверить график производства работ и не допустить вновь срыва сроков выполнения ремонта, — рассказал первый заместитель директора ДГХ Дмитрий Сергеев.

Сейчас на территории «Озерной гривки» уже установлены уличные спортивные тренажеры, на будущем волейбольном поле оборудовали ограждение, а к новому освещению подвели электроэнергию.

Представитель подрядной организации Сергей Еремян отметил, что в парке осталось уложить часть асфальта, резиновое покрытие и установить лавочки.