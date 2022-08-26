Врио губернатора Михаил Евраев заложил камень на месте строительства регионального центра Российского футбольного союза

Глава региона Михаил Евраев: - В планах – обновить стадион «Шинник» и дальше развивать футбольную школу в регионе. Фото: Правительство Ярославской области

Здесь в следующем году начнется строительство спортивной базы для подготовки юных футболистов. Врио губернатора Михаил Евраев принял участие в торжественной церемонии установки памятного знака на месте строительства модельного регионального центра Российского футбольного союза.

– Мы закладываем камень в строительство нового футбольного поля. Большое спасибо Российскому футбольному союзу за этот шаг вперед в развитии спорта в Ярославской области. Нам важно растить молодое поколение футболистов. В планах – обновить стадион «Шинник» и дальше развивать футбольную школу в регионе, – сообщил глава региона Михаил Евраев.

На базе центра подготовки юных футболистов клуба «Шинник» при содействии областного правительства планируется создать модель регионального центра с современной и качественной инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований. Он будет включать в себя два полноразмерных футбольных поля 110 на 70 метров с искусственным покрытием, подогревом и освещением, здания с раздевалками. В комплексе предусмотрены тренерские помещения, тренажерный зал, методический и медицинский кабинеты, а также восстановительный центр.

Решение о строительстве модельного регионального центра РФС «Шинник» на стадионе «Красный Перекоп» было принято в феврале 2021 года по итогам встречи экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с директором по развитию общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» Максимом Митрофановым.

По информации областного правительства, модельный региональный центр РФС «Шинник» будет предназначен для спортсменов-футболистов Ярославской области от 7 до 18 лет. Провести проектирование и начать реализацию проекта планируется уже в 2023 году, а завершить объект и ввести его в эксплуатацию – к началу 2026 года.