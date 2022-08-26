Врио губернатора Михаил Евраев вместе с росгвардейцами почтил память погибших бойцов

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в честь погибших сотрудников ярославского ОМОНа и СОБРа. Фото: Правительство Ярославской области

В памятной церемонии в честь погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников и военнослужащих приняли участие глава региона Михаил Евраев, сотрудники силовых ведомств, родственники погибших, ветераны, представители духовенства, воспитанники подшефных классов и кадетских организаций.

– Мы все скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким наших ребят, совершивших подвиг, защищая нашу Родину. Они исполнили свой воинский долг, отдали самое ценное – свою жизнь. Память об этом подвиге мы будем хранить всегда, – сказал глава региона Михаил Евраев. – Нет таких слов, чтобы разделить горечь утраты с близкими погибших бойцов. Со своей стороны сделаем все, чтобы их семьи ни в чем не нуждались. Это наш долг.

Врио губернатора Михаил Евраев вручил государственные награды родственникам погибших при исполнении воинского долга военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Указами Президента России за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, орденом Мужества посмертно награждены Алексей Алексеевич Гладков, Олег Леонидович Мельников и Денис Вячеславович Дектерев.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в честь погибших сотрудников ярославского ОМОНа и СОБРа.