В Костроме ищут новых хозяев для служебной собаки

Грею, который много лет проработал в исправительной колонии, ищут новый дом. ФОТО: УФСИН России по Костромской области

Для немецкой овчарки Грея, который много лет нес службу в исправительной колонии №1 Костромской области, ищут новый дом и новых хозяев.

- Собака использовалась в патрульно-постовой службе и охране учреждения, поэтому будет надежным охранником дома. Грей контактный, не проявляет агрессии в отношении людей и других собак, - рассказали о подопечном сотрудники кинологической службы УФСИН России по Костромской области.

Грею 11 лет, он здоров, имеет ветеринарный паспорт, прошел курс дрессировки. Но в силу своего возраста исполнять свои «рабочие обязанности» уже не может.

Все желающие подарить новый дом «Грею» могут обратиться по телефону 8-953-656-55-31