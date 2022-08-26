В Ивановской области горят 50 гектаров леса

Площадь лесного пожара в Гороховецком военном лесничестве Ивановской области составила 50 гектаров. ФОТО: группа «Талицы Off-road 4x4» ВКонтакте

Площадь лесного пожара в Гороховецком военном лесничестве Ивановской области составила 50 гектаров. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

- На тушение пожара привлечены 19 единиц техники и 104 человека, в том чисел от МЧС России – 10 единиц техники и 39 человек, - уточнили в ведомстве.

Работу по тушению пожара рядом с селом Талицы Южского района в круглосуточном режиме ведет аэромобильная группировка. Для мониторинга и оценки обстановки используется беспилотная авиационная система.

- Угроза населенному пункту Талицы отсутствует, - уточнили в ГУ МЧС по Ивановской области. – Рядом сосредоточена группировка, применяется тяжелая техника для создания минерализованных полос.

Пожар начался вчера, 25 августа, в пяти километрах от села. Площадь возгорания была всего 0,5 гектара. По словам жителей Талиц, огонь распространялся очень быстро и в какой-то момент практически подобрался к домам. В местных пабликах сельчане просили ивановцев приехать и помочь в тушении пожара.

- Горят наши леса, торфяники... Многолетние дубравы. Стройные сосны. Уже практически рядом... Совсем недавно вы приезжали к нам катать на Талицкий рубеж и любовались этими красотами. Теперь только гарь... Жар... Обугленные остовы деревьев. PS: Берегите лес от пожара, соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу, - написали в группе «Талицы Off-road 4x4» ВКонтакте.