В Ярославской области к 1 сентября резко изменится погода

Понадобится меньше одних суток, чтобы лето сменилось осенью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области похолодает, сообщают синоптики Центра «Фобос».

В понедельник еще обойдется без существенных осадков, но из-за натекания облаков, станет на пару градусов меньше.

- И на этом субтропический период в Центральной России завершится, в кратчайшие сроки произойдет стремительная смена климатических сезонов, - предупредили в Центре.

30 августа холодный атмосферный фронт понизит температуру до +24..+29 градусов. А 31 августа в тыл циклона хлынет первая порция прохлады и столбики термометров опустятся еще ниже – до +18...+23.

- С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. 1 сентября в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра под утро не выше +7..+12, а в дневные часы станет непривычно холодно – всего +10..+15, что на несколько градусов ниже климатической нормы, - рассказали синоптики.

Понадобится меньше одних суток, чтобы лето сменилось осенью.