Врио губернатора Михаил Евраев: «Мусорный полигон под Переславлем-Залесским будет рекультивирован»

Глава региона Михаил Евраев: - Работы начнутся уже в этом году и будут завершены в 2023-м. Фото: Правительство Ярославской области

Как пояснили в правительстве Ярославской области, проект рекультивации включает проведение планировочных работ, создание изолирующего слоя и выполнение биологического этапа рекультивации – посев газонных трав и зеленых насаждений. Компания-подрядчик будет определена конкурсной процедурой сразу после получения федеральных средств.

– Правительственная комиссия одобрила перераспределение федеральных средств в рамках национального проекта «Экология», что позволит нам получить значительную поддержку и реализовать этот важный проект. Оставшиеся 200 млн рублей мы выделим из областного и муниципального бюджетов, – рассказал глава региона Михаил Евраев. – Работы начнутся уже в этом году и будут завершены в 2023-м.

Правительство области, которое отвечает за реализацию национального проекта «Экология» на территории региона, сообщило, что рекультивируемый полигон захоронения твердых коммунальных отходов был образован в 1957 году и закрыт в 2017-м. В настоящее время он заполнен свалочными грунтами (коммунальными и промышленными отходами IV – V классов опасности) в объеме 390,7 тысячи кубометров. Общая площадь земельных отводов – более 6 гектаров.

– Это долгожданное решение. Мусорный полигон у Красной Деревни в нашем городском округе даже закрытый несет в себе опасность негативного воздействия на природу. А рядом деревня, жители которой страдают от подобного соседства: неприятный запах, риск возникновения возгораний и задымлений. Поэтому рекультивация необходима, это существенно улучшит экологическую обстановку в городе, – сказал и. о. главы городского округа Переславль-Залесский Александр Тарасенков.