В Костроме похолодает до +8 градусов

В Костроме похолодает до +8. Скриншот с сайта Центр "Фобос"

В Костроме на следующей неделе резко похолодает, прогнозируют синоптики Центра «Фобос». В пятницу, 2 сентября, столбики термометров могут опуститься до +8 градусов.

Так что, радуемся последним жарким дням. Завтра, 26 августа, а также в субботу, воскресенье и в понедельник продержатся уже привычные всем +30..+32. Но уже во вторник, 30 августа, жара спадет – прогнозируется +25, дождь, гроза.

Дальше – еще холоднее. В среду, 31 августа, всего лишь +15, а в День знаний школьники пойдут на торжественные линейки под дождем, воздух прогреется всего только до +12 градусов.

В пятницу, 2 сентября, ожидается +8, пасмурно с просветами.

В выходные, 3 и 4 сентября, потеплеет до +12.