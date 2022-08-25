В Ивановской области резко похолодает

В Иваново похолодает на следующей неделе. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

В Ивановскую область идет похолодание – уже на следующей неделе столбики термометров опустятся до +10 градусов.

По данным синоптиков Центра «Фобос», в понедельник, 29 августа, еще будут привычные +32. Но уже во вторник, 30 числа, похолодает до +24. День ожидается дождливый, возможна гроза.

В среду жара окончательно сдаст свои позиции. Прогнозируется всего лишь +15 градусов. В четверг, 1 сентября, и того меньше - +12. Пятница, 2 сентября, встретит ивановцев холодом: синоптики обещают +10 градусов.

Так что, достаем теплую одежду и зонты. Чуть теплее, около +20, будет только в середине первого месяца осени.