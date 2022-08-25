Лежал, укрытый одеялом: в Ярославле в мусорном контейнере нашли тело мужчины

В Ярославле в мусорном контейнере нашли труп Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле в мусорном контейнере на строительной площадке на улице 1-я Жилая обнаружили труп мужчины. Признаков насильственной смерти на теле нет.

- Мужчина лежал в контейнере, укрытый одеялом. Будто бы лег спать, закутался и не проснулся, - говорят очевидцы.

Предварительно личность человека установлена – ему было 33 года, судя по всему, мужчина бомжевал.

На месте сейчас работают следователи.

- Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.