На следующей неделе в Ярославской области резко похолодает

После +30 в Ярославской области резко похолодает до +11 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ярославскую область идет похолодание. Уже на следующей неделе, по прогнозам Центра «Фобос», еще во вторник, 30 августа, будет +25, а уже в среду, 31 числа, столбики термометров опустятся до +11. Будет пасмурно, ожидается дождь. В день знаний также +11, но с прояснениями, а 2-го числа всего лишь +9, облачно и дождливо.

Так что радуемся последним жарким дням. Жара, по данным синоптиков, сейчас выходит на свой пик. Огромный антициклон, погрузивший регион в тропический зной, и не думает слабеть.

- Все происходящее – следствие влияния одного атмосферного образования, огромного малоподвижного антициклона, который с начала месяца кружит над европейской частью России и удерживает тепло без намека на осадки, - пояснили в «Фобосе».

Центральная Россия, в том числе и Ярославская область, находятся прямо в центре антициклона. Сегодня, 25 августа, +30..+32, завтра - +28..+30. в ближайшие выходные от +30 до +33.