День города Костромы-2022: куда пойти 28 августа

День города Костромы пройдет 28 августа. ФОТО: администрация Костромы

28 августа Кострома будет отмечать День города – 870-летие со дня своего основания. Но череда праздничных мероприятий начнется раньше, о них можно прочитать здесь.

День города откроется театрализованным шествием «Идем на день рождения!», которое начнется в 10:30. В нем примут участие команды предприятий и организаций, творческие коллективы и все желающие показать свой оригинальный праздничный наряд. Администрация города объявила конкурс на лучшее оформление колонны – победители получат памятный кубок.

В 12:00 на Сусанинской площади пройдет торжественное открытие Дня города «Тебе, родная Кострома!» и концерт.

С 10:00 у администрации города откроется «Площадь мастеров». Это и выставка-ярмарка изделий народных промыслов, и мастер-классы.

В полдень у памятника Юрию Долгорукому стартует силовой экстрим «Время сильных». С 13:00 начнут работать еще пять площадок: «Бульвар талантов» в первом квартале проспекта Мира, парад поэтов «СтихиЯ Костромы» у Рыбных рядов, праздничная программа «Детство! Радость! Кострома!» возле фонтана на площади Советской. На Сусанинской площади всех ждет программа Костромского цирка «Звездный круиз» и спортивная площадка «Кострома выбирает спорт!».

С 14:00 в Ботниковском сквере любители фольклора смогут принять участие в музыкальном марафоне «Споемте вместе народные песни!». На набережной реки Волги в 15:00 возле ресторана «Старая пристань» культурный центр «Возрождение» организует танцевальный марафон «Танцы на берегу». К участию в марафоне приглашены танцоры различных направлений: сальса, танго, бачата, свинг, хастл и других. В 16:00 на площади Советской у фонтана пройдет молодежный арт-фестиваль «Кострома креативная».

Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» состоится в 19:30 на площади Широкова. Большая театрализованная программа расскажет о героическом труде костромичей в годы Великой Отечественной войны, о том, как они приближали Великую Победу. Программа включает в себя большое количество световых, аудио- и видео- спецэффектов. Завершится открытие стелы праздничным салютом в честь трудового подвига нашего города.