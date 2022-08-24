В Костромской области 25 августа ожидается +32

В Костроме 25 августа ожидается +30+32 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Костромской области 25 августа сохранится аномально жаркая для этого времени года погода. Температура воздуха ночью +12+17, по востоку местами +9, днем +27+32; в Костроме ночью +15+17, днем +30+32.

В 22 районах действует особый противопожарный режим. Это Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Красносельский, Кадыйский, Макарьевский, Нерехтский, Октябрьский, Островский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Чухломский, Шарьинский, Павинский, Сусанинский районы, Кологривский, Межевской, Нейский, Парфеньевский округа и Мантурово. Во время особого режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, пользоваться мангалами. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В ГУ МЧС по Костромской области рассказали, как действовать во время сильной жары:

- избегайте воздействия повышенной температуры,

- носите светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться,

- передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени,

- не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма,

- посоветуйтесь с врачом, требуется ли Вам дополнительное употребление соли во время жары. При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды,

- постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара,

- в случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание).