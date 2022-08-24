В Ивановской области бабушка может лишиться внуков из-за плохих жилищных условий

Жилье с видом на канализацию предложили бабушке и двум ее внукам. Скриншот с видео, НТВ

СКР по Ивановской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Следователи считают, что должностные лица администрации Заволжского городского поселения ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. И по этой причине жительница Заволжска может лишиться опеки над маленькой внучкой и тогда девочка отправится в детский дом.

Двоих детей своей непутевой дочери, пристрастившейся к бутылке, бабушка воспитывает давно. На старшего внука опека оформлена, а в постоянной опеке над внучкой 64-летней женщине отказали. Органы опеки сочли, что жилищные условия семьи не подходят для проживания девочки и в детдоме ей будет лучше.

- Решение орган опеки мотивировал тем, что помещение, в котором проживает семья, непригодно для проживания: их дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Назначение бабушки опекуном при таких обстоятельствах не соответствует интересам ребенка, - пояснили в ивановском СКР.

Чиновники дали женщине срок в несколько дней, чтобы решить вопрос с квартирой. В противном случае, членам семьи придется расстаться. Местная администрация предоставила бабушке и двум маленьким детям квартиру по договору социального найма, но она оказалась не намного лучше их аварийного дома. В подвале воды по колено, на стенах плесень, ванны нет, зато из окна открывается вид на канализационные стоки.

- Квартира находится в состоянии, не отвечающем требованиям благоустроенности. Следователями проведены осмотры мест жительства семьи, проводится обыск в администрации Заволжского городского поселения, истребована необходимая документация. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, - сообщили в ведомстве.

Хочется верить, что вмешательство правоохранительных органов поможет решить вопрос с переездом бабушки и внуков в приличное жилье, и тем самым сохранит их семью.