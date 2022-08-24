«Опасен для жизни и здоровья детей»: детский омбудсмен проверил парк «Рабочий сад» в Ярославле

К проводам имеют доступ дети. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин обследовал «Рабочий сад» в Красноперекопском районе города. Несколько дней назад в парке завершилось благоустройство, выполненное по проектам «Решаем вместе!» и «Жилье и городская среда». Но не успели сдать объект, а там уже произошел несчастный случай: мальчик упал с карусели и получил открытый перелом ноги.

Покрытие вырвано. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Родители травмированного ребенка обратились к уполномоченному и он выехал на место происшествия. Помимо каруселей и качелей у Михаила Крупина опасения вызвали недавно установленные фонари.

К крепежам качелей тоже есть претензии. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

- У них монтажные лючки подключения закреплены изолентой, на ряде столбов имеется свободный доступ к оголенным проводам. Мягкое покрытие беговых дорожек содрано строительной техникой, вместо газонного покрытия обнаружен строительный мусор, лавочки качелей подвешены таким образом, что представляют опасность для детей, - перечислили в аппарате Уполномоченного все недостатки парка, выявленные во время его визуального осмотра.

Только что посаженные деревья уже засохли. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Кроме того, спиленные деревья подрядчик так и оставил в парке. А новые, только что посаженные деревца уже засохли.

- Мы видим, что сейчас территория парка представляет опасность для жизни и здоровья детей. Задача правоохранительных органов установить, куда были потрачены деньги, выделенные в рамках национального проекта, - заявил Михаил Крупин.