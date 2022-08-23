Глава региона Михаил Евраев увеличил губернаторскую стипендию для одаренных детей и выплаты их наставникам

Врио губернатора Михаил Евраев подчеркнул, все социально-важные для жителей проекты будут продолжены. Фото: Правительство Ярославской области

Размер ежемесячной губернаторской стипендии для одаренных детей увеличиваются с тысячи до 5 тысяч рублей, а единовременные выплаты педагогам и тренерам - с 10 до 20 тысяч рублей.

О повышении суммы поощрения талантливой молодежи и их наставникам врио губернатора Михаил Евраев сообщил сегодня, 23 августа, на социально-экономическом форуме «Стратегия – работа на результат».

- Ярославская область богата юными талантами. Это подтверждают успехи наших ребят в различных сферах. Нам важно, чтобы они чувствовали, что точно будет поддержка, будет внимание, - сказал глава региона Михаил Евраев.- Будем создавать такие условия, чтобы здесь было интересно жить, и работать, заниматься творчеством.

В этом году ежемесячные губернаторские стипендии будут получать 60 одаренных детей.

Так же, выступая на форуме, глава региона отметил, что семьи, в которых воспитывают 8 и более детей, стоят в очереди на получение жилья – получат квартиры уже в следующем году. В Ярославской области 9 таких семей.

Врио губернатора подчеркнул, все социально-важные для жителей проекты будут продолжены.