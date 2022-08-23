В ярославской «Арене-2000» на мужчину упало информационное табло

Табло упало, задев бригадира Фото: СУ СКР по Ярославской области

В ярославской «Арене-2000» вчера, 22 августа, произошло ЧП.

Рабочие на высоте 16 метров устанавливали информационное спортивное табло. Когда его начали поднимать, одна из лебедок не выдержала и лопнула. После этого вся конструкция полетела вниз и упала, задев старшего бригадира, который руководил процессом.

К счастью, 36-летний мужчина отделался незначительными травмами. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- По факту произошедшего следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля регионального следственного управления организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.