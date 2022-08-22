Врио губернатора Михаил Евраев поблагодарил общественников и депутатов за работу над комплексным планом развития Ярославля

Глава региона Михаил Евраев: – План развития Ярославля должен стать по-настоящему народной программой. Фото: Правительство Ярославской области

Пожелания были собраны активистами движения «Ярославский диалог» в ходе стратегических сессий, проходивших по поручению врио губернатора Михаила Евраева, а так же опросов, анкетирования, в том числе, на сайте «Решениядлялюдей.рф», а также по итогам встреч с общественниками и депутатами. Они все были проанализированы и обобщены. А итоги этой работы 22 августа представлены главе региона Михаилу Евраеву на встрече, которая состоялась в мэрии города.

– План развития Ярославля должен стать по-настоящему народной программой. Это очень важно, потому что документ определяет контуры того будущего, которое мы все вместе хотим построить. Благодарю всех, кто провел эту работу, за инициативность и заботу о городе, – сказал врио губернатора Михаил Евраев.

Он выразил надежду, что взаимодействие с горожанами будет и дальше выстроено на принципах открытости, взаимоуважения и учета мнения жителей. Участники встречи отметили, что в числе ключевых вопросов, которые волнуют ярославцев, – ремонт дорог, строительство новых школ и сокращение второй смены, повышение доступности медицинской помощи, рост тарифов на услуги ЖКХ.

Глава региона Михаил Евраев подчеркнул, что пожелания жителей будут учтены при утверждении плана развития областного центра на ближайшие пять лет.