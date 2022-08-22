В Ивановской области горят торфяники

В Ивановской области тлеют торфяники. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

В Ивановской области тлеют торфяники. Тление началось из-за возгорания сухой травы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Очаги существуют в районе поселка Октябрьский. Сейчас возгорания локализованы, продолжается работа по ликвидации. По состоянию на 22 августа наблюдается положительная динамика, - уточнили в ведомстве.

На обводнении очагов и тушении торфяников работают девять машин и 20 человек из Комсомольска, Писцово, Октябрьского, Подозерского. Присоединились к ликвидации и волонтеры.

Из-за высокой пожарной опасности в Ивановской области противопожарный режим продлен до 2 сентября. В этот период запрещается:

- разводить костры, сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы;

- посещать леса;

- разводить костры, проводить пожароопасные работы и работы с использованием открытого огня в лесах и прилегающих к ним территориях.

Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.