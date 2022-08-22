В Ивановской области горят торфяники

В Ивановской области тлеют торфяники. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области
В Ивановской области тлеют торфяники. Тление началось из-за возгорания сухой травы, сообщили в региональном ГУ МЧС.
- Очаги существуют в районе поселка Октябрьский. Сейчас возгорания локализованы, продолжается работа по ликвидации. По состоянию на 22 августа наблюдается положительная динамика, - уточнили в ведомстве.
На обводнении очагов и тушении торфяников работают девять машин и 20 человек из Комсомольска, Писцово, Октябрьского, Подозерского. Присоединились к ликвидации и волонтеры.
Из-за высокой пожарной опасности в Ивановской области противопожарный режим продлен до 2 сентября. В этот период запрещается:
- разводить костры, сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы;
- посещать леса;
- разводить костры, проводить пожароопасные работы и работы с использованием открытого огня в лесах и прилегающих к ним территориях.
Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей.
Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.