Для девочек дороже, для мальчиков – дешевле: в Ярославльстате подсчитали, в какую сумму обойдутся сборы ребенка в 1 класс

Для первоклашек сборы в школу - радость, а для родителей - опустошение кошелька Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославльстате перед началом учебного года подсчитали, в какую сумму обойдется родителям сбор ребенка в первый класс.

В «Набор первоклассника» для мальчика входит 17 вещей, для девочки – 22 вещи. Ребятам необходимы две пары брюк и три рубашки, первоклассницам – три блузки, два платья и две юбки. Для занятий спортом нужен спортивный костюм. Кроме того, будущему школьнику необходимы две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом.

- Базовый комплект одежды и канцелярских принадлежностей для первоклассника, без учета букета, обойдется родителям в среднем в 22,5 тысячи рублей, если в школу идет мальчик, и в 27,9 тысячи рублей, если речь идет о девочке, - пояснили в Ярославльстате.

Самые дорогие товары из набора школьника – это ранец и ботинки. На них, по данным статистики, придется потратить 3,5 и 2,8 тысяч рублей соответственно.

За минувший год почти не изменились цены на школьную одежду, а вот тетради подорожали в полтора раза, ручки и карандаши – на 10%, а ранцы – на 3,5%.

Не нужно забывать, что современный образовательный процесс не может обойтись без технических средств. Ребенка, особенно, если речь идет о старшекласснике, нужно обеспечить ноутбуком (примерная стоимость – 42 тысячи рублей) или планшетом (приблизительно 14 тысяч рублей). Не обойтись без смартфона, средняя его цена в Ярославской области составляет 14 тысяч рублей.