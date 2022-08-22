Костромичи не смогли разъехаться по домам после фестиваля фейерверков

После окончания фестиваля салютов, в Костроме начался транспортный коллапс. ФОТО: правительство Костромской области

В субботу, 20 августа, в Костроме проходил международный фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». По данным регионального УМВД, на праздник собралось около 65 тысяч человек. И многие, после завершения яркого праздника, не смогли без проблем разъехаться по домам.

Транспорт, пока он еще ездил, уходил с остановок переполненным. Уже через час после окончания салютов автобусы отправились в парк. Зрителям, которые не успели уехать из центра, пришлось идти пешком. Такси, рассказывают костромичи, запрашивали нереальные суммы за поездки – от 300 рублей за небольшие расстояния.

Многочисленные жалобы дошли до главы Костромской области Сергея Ситникова. Он поручил администрации Костромы более тщательно проработать вопрос с транспортом в дни массовых мероприятий.

- Городской администрации надо полностью переработать систему организации общественного транспорта под мероприятия. Убежден, что движение необходимо продлять до двенадцати ночи. Второе – надо отработать совершенно другие механизмы работы. Не по утвержденным маршрутам перевозить людей, а к окончанию мероприятия концентрировать большое количество автобусов в центральной части города, задача которых – по вееру и за Волгу развезти всех, кто присутствовал на мероприятии, - поставил задачу губернатор Сергей Ситников.