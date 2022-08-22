В Ярославскую область придет 33-градусная жара

Наступившая неделя принесет жителям Центральной России 30-градусную жару Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наступившая неделя принесет жителям Центральной России 30-градусную жару с вероятностью повторов рекордных значений, прогнозируют синоптики Центра «Фобос». С каждым днем зной будет только усиливаться, пик жары придется на вторник, среда и четверг – в эти дни ожидается до +33 градусов.

Сегодня днем - переменная облачность, +28..30, ветер южный, умеренный. Давление немного выше нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура +18..20.

23 августа в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью +18..20, днем +31..33, ветер южный, умеренный.

24 августа переменная облачность; ночью +18..20, днем +31..33, ветер юго-западный, умеренный.

25 августа на фоне повышенного давления будет переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +17..19, днем +31..33, ветер юго-западный, умеренный.

26 августа малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +15..17, днем +28..30, ветер слабый.

27 августа ожидается ясная погода; ночью +13..15, днем +28..30, ветер слабый.

28 августа переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +16..18, днем +30..32, ветер юго-западный, умеренный.

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