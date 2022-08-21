В Ярославле День города завершился праздничным салютом

Ярославцы наблюдали салют из разных точек города Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 20 августа, прошел День города.

Ярославцы гуляли целый день. ФОТО: Михаил Мухаметов

Праздник состоялся с большим размахом: более 150 концертных программ, 35 тематических проектов, «Пир на Волге», а в конце дня всех ярославцев ждал масштабный зрелищный салют.

Концерты прошли по всему городу. ФОТО: Михаил Мухаметов

— Сегодняшний День города не похож на предыдущие! Побывали на всех площадках центральной части и остались довольны. Спасибо за этот праздник, — поделилась Ирина Коровина, гостья мероприятия.

Каждый нашел себе развлечение. ФОТО: Михаил Мухаметов

Основными местами для гуляний стали Волжская и Которосльная набережные, Речной вокзал, Арсенальная башня, парк на Даманском острове, стадион Спартаковец и верхний ярус Стрелки, где каждый смог найти себе занятие по душе.