Ярославль отмечает День города-2022: фото с праздника

Открылся праздник театрализованным представлением Фото: Александр Погорелов

В Ярославле сегодня, 20 августа, проходит День города. В этом году главной площадкой праздника стала территория у Речного вокзала - здесь прошло его открытие и выступления творческих коллективов.

В городе сейчас работает около 150 концертных и анимационных программ и 35 проектов разной тематики. Завершится праздник ярким фейерверком в 22:00 в акватории реки Волги.

Подробную программу празднования Дня города можно узнать здесь.

По площади у Речного воклала прошли барабанщики Фото: Александр Погорелов

Выступили творческие коллективы Фото: Александр Погорелов

На празднике было красочно Фото: Александр Погорелов

Смотреть концерт на Речном вокзале можно было с разных ракурсов Фото: Полина Вачнадзе

На набережных также выступали творческие коллективы Фото: Полина Вачнадзе

Развлечений для детей было предостаточно Фото: Полина Вачнадзе

. Фото: Полина Вачнадзе

Многие проводили праздник на воде Фото: Полина Вачнадзе

Праздник продолжился на Советской площади Фото: Полина Вачнадзе