Ярославль отмечает День города-2022: фото с праздника

Открылся праздник театрализованным представлением
Фото: Александр Погорелов
В Ярославле сегодня, 20 августа, проходит День города. В этом году главной площадкой праздника стала территория у Речного вокзала - здесь прошло его открытие и выступления творческих коллективов.
В городе сейчас работает около 150 концертных и анимационных программ и 35 проектов разной тематики. Завершится праздник ярким фейерверком в 22:00 в акватории реки Волги.
Подробную программу празднования Дня города можно узнать здесь.
По площади у Речного воклала прошли барабанщики
Фото: Александр Погорелов
Выступили творческие коллективы
Фото: Александр Погорелов
На празднике было красочно
Фото: Александр Погорелов
Смотреть концерт на Речном вокзале можно было с разных ракурсов
Фото: Полина Вачнадзе
На набережных также выступали творческие коллективы
Фото: Полина Вачнадзе
Развлечений для детей было предостаточно
Фото: Полина Вачнадзе
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Фото: Полина Вачнадзе
Многие проводили праздник на воде
Фото: Полина Вачнадзе
Праздник продолжился на Советской площади
Фото: Полина Вачнадзе
На Кирова отжигали...
Фото: Полина Вачнадзе