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Общество20 августа 2022 14:00

Ярославль отмечает День города-2022: фото с праздника

В городе работает несколько десятков развлекательных площадок
Полина Вачнадзе
Открылся праздник театрализованным представлением

Открылся праздник театрализованным представлением

Фото: Александр Погорелов

В Ярославле сегодня, 20 августа, проходит День города. В этом году главной площадкой праздника стала территория у Речного вокзала - здесь прошло его открытие и выступления творческих коллективов.

В городе сейчас работает около 150 концертных и анимационных программ и 35 проектов разной тематики. Завершится праздник ярким фейерверком в 22:00 в акватории реки Волги.

Подробную программу празднования Дня города можно узнать здесь.

По площади у Речного воклала прошли барабанщики

По площади у Речного воклала прошли барабанщики

Фото: Александр Погорелов

Выступили творческие коллективы

Выступили творческие коллективы

Фото: Александр Погорелов

На празднике было красочно

На празднике было красочно

Фото: Александр Погорелов

Смотреть концерт на Речном вокзале можно было с разных ракурсов

Смотреть концерт на Речном вокзале можно было с разных ракурсов

Фото: Полина Вачнадзе

На набережных также выступали творческие коллективы

На набережных также выступали творческие коллективы

Фото: Полина Вачнадзе

Развлечений для детей было предостаточно

Развлечений для детей было предостаточно

Фото: Полина Вачнадзе

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Фото: Полина Вачнадзе

Многие проводили праздник на воде

Многие проводили праздник на воде

Фото: Полина Вачнадзе

Праздник продолжился на Советской площади

Праздник продолжился на Советской площади

Фото: Полина Вачнадзе

На Кирова отжигали...

На Кирова отжигали...

Фото: Полина Вачнадзе

Общество: ВОПРОС ДНЯ