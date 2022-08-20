И кошку найдет, и от мошенников спасет: один день с ярославским участковым Александром Крапивиным

Чаще всего Александру Крапивину приходится разбираться с семейно-бытовыми конфликтами, кражами из заброшенных домов, магазинными воришками Фото: УМВД по Ярославской области

В зоне ответственности старшего участкового ОМВД России по Фрунзенскому району старшего лейтенанта Александра Крапивина находятся три участка в одном из самых больших спальных районов Ярославля – Фрунзенском. А он сам обслуживает участок №15, на котором проживает более 5000 человек. Этот участок Александр Крапивин знает досконально, потому что работает на нем со дня прихода в полицию в 2009 году в должности помощника участкового. А участковым на участке №15 он стал в 2017 году.

- Раньше на моем участке был, в основном, частный сектор, - рассказал Александр, - А сейчас частные дома сносятся, и на их месте активно строятся высотки по 250-300 квартир. Поэтому на нашей территории и стало так многолюдно. И работы, соответственно, прибавилось.

Чаще всего Александру Крапивину приходится разбираться с семейно-бытовыми конфликтами, кражами из заброшенных домов, магазинными воришками.

Пока Александр Борисович разбирает обращения граждан, мы решаем поговорить с соседями участковых. Опорный пункт находится в двухэтажном жилом доме по адресу поселок Сокол, 17а.

Чаще всего Александр Крапивин ловит все-таки не мифических, а реальных правонарушителей Фото: УМВД по Ярославской области

- Раз рядом участковый, значит, всегда есть к кому обратиться, - говорит 84-летняя жительница подъезда, - Они мне и кошку помогают найти и про мошенников постоянно предупреждают. Ко мне приходили тут одни, хотели обмануть, но я не поддалась на их уловки. Зашли как-то несколько человек, стали предлагать постельное белье, ножи какие-то. И все так дорого! Я говорю им: «У меня и денег-то нет, я все на карточке храню». Так и ушли ни с чем. Только ножи мне зачем-то оставили.

Участковый дает пенсионерке листовку, в которой расписаны все новые способы и предлоги, под которыми отнимают деньги у населения. Пожилые люди чаще всего попадаются на звонки, в которых мошенники представляются их детьми или внуками, говорят, что попали в ДТП и срочно нужны деньги, чтобы уголовное дело против них не возбудили. Сейчас эта схема вновь активно используется.

Едем по заявлению на семейно-бытовой конфликт. Старый деревянный двухэтажный дом почти весь расселен. Жилых осталось всего две квартиры. В этих квартирах живут брат с сестрой с семьями. И ужиться у них все никак не получается. Вот и сейчас мужчина вызвал участкового. Говорит, что подрался с мужем сестры. Но побои не снимал. Участковый записал пояснения потерпевшего, посоветовал ему сходить к врачу, чтобы были основания для привлечения к ответственности.

Идем в другой адрес проведать поднадзорного. Частный дом. В нем живут двое мужчин. Оба отсидели и вышли на свободу. Под надзором участкового хозяин дома находится с 2018 года.

- Он у нас встал на путь исправления. Уже много лет правонарушений не совершает, работает, не употребляет ничего, - объясняет Александр Крапивин, - Так что присмотр участкового имеет смысл.

А вот сосед его раньше жил в одном из районов Ярославской области. Отсидел за кражу, вышел на свободу. Встал на учет у местного сельского участкового, а потом внезапно решил грубо нарушить режим и уехал в Ярославль, никого не предупредив. Выявили его здесь участковые во время рейда.

- После того, как мы за это нарушение возбудили в отношении него уголовное дело по статье 314.1 Уголовного кодекса «Уклонение от административного надзора», то он испугался и тоже встал на путь исправления, - улыбается старший лейтенант Крапивин.

Возвращаемся в опорный пункт полиции. Александр должен принять решения по обращениям граждан.

Типичные жалобы в новостройках – это нарушение тишины. Именно в новых домах жильцы очень страдают от шумных соседей.

- Когда многоквартирные дома только построили, то у нас был просто вал таких обращений, - говорит участковый, - А сейчас поутихло.

- Почему?

- Мы же на все такие обращения реагировали. Мы обязаны принять любое заявление от человека и провести проверку. Вот люди и стали стараться вести себя потише, чтобы полицейские к ним не приходили. Ну, еще, может, свыклись с шумами. Звукоизоляцию сделали.

Но шумят на участке у Александра не только в многоэтажках, но и в частном секторе. Одно время жители домов по соседству с гаражным кооперативом жаловались в полицию, что по ночам собаки, которые охраняют территорию гаражей, громко лают. После нескольких выходов на место участковых, удалось решить эту проблему. Сейчас снова одна из жалоб посвящена лаю в гаражах. Придется стражам порядка опять напомнить о себе.

- Участковый не может без внимания ни одну жалобу оставить. Даже самую абсурдную. К нам в опорник долгое время ходила пожилая женщина и жаловалась, что ее соседи облучают, а в ее отсутствие приходят в квартиру и воруют вещи, ушили ей халат. У женщины стояла целая коробка с замками, она их меняла чуть ли не каждый день, но «соседи» все равно умудрялись к ней проникать, - рассказывает такой знакомый, пожалуй, всем участковым случай из практики Александр Крапивин, - И приходилось каждый раз выходить на место, опрашивать этих бедных соседей. Работа такая, что поделать.

Но чаще всего Александр Крапивин ловит все-таки не мифических, а реальных правонарушителей. Поэтому и живется людям на его участке спокойно.

Пресс-служба УМВД по Ярославской области