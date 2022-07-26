Во время ЧП на шоу каскадеров в Иваново травмы получили трое детей

Травмы после неудачного приземления машины на шоу каскадеров получили трое детей-зрителей. Скриншот с видео СКР по Ивановской области

На шоу каскадеров, которое прошло в Иваново вчера, 25 июля, один взрослый и трое детей получили травмы. Региональный СКР возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Во время выполнения одного из трюков багги не долетел до платформы, перевернулся и загорелся. В автомобиле находился 40-летний каскадер и его 8-летний сын. Ребенок не пострадал, а у мужчины ожоги.

Чуть позже стало известно, что травмы после неудачного приземления машины получили трое детей-зрителей.

- На 4-летнюю девочку, находившуюся на трибуне, с арены прилетел кусок горячей резины с каскадерской машины. На 7-летнюю девочку упал каскадер, не справившийся с трюком во время шоу, на 7-летний мальчик провалился в разъехавшуюся трибуну и ударился животом, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Прямо на стадионе, где проходило шоу, ребят осмотрели медики. Госпитализация детям не потребовалась.

Сейчас следователи устанавливают организаторов шоу, которые несли ответственность за обеспечение безопасности.