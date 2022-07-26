В Костромскую область приедет первая в мире иммерсивная инсталляция «Поезд Победы»

В Костромскую область приедет «Поезд Победы». ФОТО: правительство Костромской области

В Костромскую область приедет «Поезд Победы» - это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе.

В вагонах – видеостены, сенсорные столы, очки дополнительной реальности, световые и звуковые эффекты. Современное оборудование позволит гостям погрузиться в последние мирные часы июня 1941 года, увидеть солдат в окопах, узников концлагерей, работу медиков военно-санитарного поезда. Музей-поезд составлен из 13 экспозиций, 155 скульптур и более чем 140 мультимедийных поверхностей. Сопровождать посетителей будет аудиогид. Основой для него стали воспоминания машинистки паровоза Елены Чухнюк.

В этом году экспозиций музея на колесах стало больше. Добавились свидетельства преступлений неонацистов против мирного населения ДНР и ЛНР, а также видеохроника времен Великой Отечественной войны о кровавых расправах над украинцами.

В Буй Костромской области «Поезд Победы» прибудет 29 июля, в Шарье простоит два дня – 30 и 31 июля. Посетить его можно по предварительной записи.