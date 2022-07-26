В Ярославской области набирают добровольцев для участия в спецоперации на Украине

В Ярославской области набирают добровольцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области идет набор добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Стать добровольцами могут мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, которые уже прошли срочную службу и которым состояние здоровье позволяет взять оружие в руки.

Отправке в зону спецоперации будет предшествовать подготовка – боевое слаживание. И время учебы, и участие в спецоперации оплачивается.

Также врио губернатора Ярославской области распорядился выплатить каждому добровольцу единовременное пособие в 120 тысяч рублей. ФОТО: Департамент региональной безопасности

Кроме того, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев распорядился выплатить каждому добровольцу единовременное пособие в 120 тысяч рублей.

- Жители Ярославской области активно проявляют свои патриотические чувства, они видят, что происходит, какая опасность грозит нашему государству. Желающих записаться в ряды добровольцев достаточно, но хотелось, чтобы их было больше. За сегодняшний день набрали 13 человек, всего – больше ста, - рассказал КП-Ярославль директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев.

Чтобы стать добровольцем, необходимо обратиться в военный комиссариат.

Батальон, состоящий из ярославцев, будет носить имя уроженца нашей области Федора Толбухина, который во время Великой Отечественной войны руководил фронтами при освобождении от нацистских захватчиков Донбасса, Южной Украины, Крыма и Югославии.